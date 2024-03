BBB 24: Fernanda, Giovanna e Beatriz estão no paredão

A edição do Big Brother Brasil 24 desta sexta-feira (29/3) contou com a formação de um paredão triplo! as três participantes na berlinda são Fernanda, Giovanna e Beatriz. A escolha das emparedadas ocorreu, inicialmente, pela indicação da líder Pitel, que colocou Beatriz no paredão.

Nas escolhas feitas em confessionário, Fernanda foi a mais citada pelos brothers. A segunda pessoa votada foi Alane, que teve o direito de emparedar um participante. Ela escolheu Giovanna. A eliminação desta berlinda ocorrerá na edição de domingo (31/3) do BBB.

Dinâmica

A votação do paredão desta sexta ocorreu de forma rápida, sem prova de bate-volta tampouco o Poder Curinga. Ao anunciar a berlinda, o apresentador do programa Tadeu Schimidt ordenou que todos os participantes votassem no confessionário.

A partir desta dinâmicas que Fernanda foi a emparedada por ter mais votos e que Alane exerceu o poder de, pelo fato de ser a segunda mais votada, indicar participante — Giovanna — à berlinda. Relembre o que ocorreu na casa do BBB durante essa semana:



Quinta (28/3)



Prova do Líder — Pitel venceu



Sexta (29/3)



Prova do Anjo (Anjo autoimune) — Matteus Venceu



Formação do Paredão Triplo



Líder empareda um dos dois que estão na Mira



Casa vota; mais votado está no Paredão



Segundo mais votado pela casa indica um



Domingo (31/3)



Eliminação