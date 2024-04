Aos 49 anos, Maria Fernanda Cândido lamenta falta de espaço nas novelas

Maria Fernanda Cândido, que pôde ter sido vista na primeira fase da novela Renascer, atualmente em cartaz na faixa das nove da Globo, abriu o coração - (crédito: Reprodução/Globo) Observatório dos Famosos Observatório dos Famosos E-mail





Maria Fernanda Cândido, que pôde ter sido vista na primeira fase da novela Renascer, atualmente em cartaz na faixa das nove da Globo, abriu o coração sobre a vontade de atuar em uma obra completa.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista, que celebra 30 anos de carreira em 2024, comentou sobre a recente participação no remake. "Topei porque é uma personagem inspiradora, pela minha parceria com ele que é antiga, e também por ser uma obra do Benedito [Ruy Barbosa, autor da versão original]. Estreei na Globo em uma trama dele, Terra Nostra (1999). A participação foi um presente dessa família, que adoro", disse.

Sincera, Maria Fernanda Cândido, que completará 50 anos em maio, avaliou a saudade de atuar em um folhetim com um papel fixo – a mais recente ocorreu em A Força do Querer (2017). "Sim, é muito gostoso. Quando fui gravar, já conhecia todo mundo, fui recebida com o maior carinho. Como estou fora do Brasil, recebi abraços apertados e gostei desse calor humano que a gente só recebe dos brasileiros. Foi uma experiência muito reconfortante", disse.

A atriz, que mora em Paris há sete anos, com o marido, o empresário francês Petrit Spahija, e os dois filhos Tomás, de 18 anos, e Nicolas, de 15, comentou sobre a decisão de ter saído do Brasil.

"O trabalho do meu marido é aqui. Ele morou no Brasil por 14 anos, por conta do meu trabalho, até que disse que era minha vez. E é justo, não dá para privilegiar um só, não é? Na verdade, é uma dupla residência, porque mantemos nossa casa no Brasil e vou muito. Quando estou no meu país, aproveito o melhor daí, e quando estou aqui, o melhor de Paris", comentou Maria Fernanda.

