Gravando Rainha da Pérsia, Isa Salmen emenda trabalhos na Globo e na Record

Após o sucesso como a Aska da nona temporada de Reis e uma passagem rápida, porém marcante, pela Globo, a atriz Isa Salmen retorna à Record para viver Farah, uma das candidatas à concubina do rei Xerxes (Carlo Porto) e à Rainha da Pérsia, na próxima produção bíblica da emissora que leva esse nome.

Para dar vida à personagem na novela baseada no livro bíblico de Ester, que se tornou a rainha da Pérsia, Isa precisou resgatar as habilidades na dança do ventre e dos sete véus, algo que já lhe era familiar, já que vem de uma família com ascendência árabe. "Já dancei bastante, mas precisei de aulas, com certeza", afirmou, aos risos, em entrevista exclusiva ao Correio.

Isa conta que Farah é uma mulher de "personalidade forte, presunçosa, acha que é a melhor", sem poder dar muitos detalhes da trama. Sobre esse perfil competitivo da personagem, que briga com outras mulheres para ocupar o posto de rainha da Pérsia, a atriz de 32 anos deu a sua opinião.

"Acho extremamente cafona a rivalidade feminina. Eu mesma não participo de competições com outra mulher. Nós temos é que nos unir. A sororidade é muito importante, sim. A minha maior competição é comigo mesmo. Ainda estamos nessa luta pelos direitos, não faz sentido competir umas com as outras, quero que todas vençamos", defendeu a atriz.

Crédito: Johnne de Oliveira/Divulgação. Isa Salmen, atriz (foto: Johnne de Oliveira/Divulgação)

Energias recarregadas

Rainha da Pérsia está sendo gravada entre o Rio e Marrocos, para onde parte da equipe viajou. A intérprete de Farah ainda não precisou se deslocar para o exterior para gravar suas cenas, mas está em ritmo acelerado. A conversa com o Correio, por exemplo, ocorreu na Sexta-Feira da Paixão (29/3), entre uma gravação e outra. Na sequência, Isa viajou para o interior de São Paulo. "Vou passar a Páscoa com a família. É onde recarrego as minhas energias", falou a atriz.

É preciso mesmo muita energia para quem vem emendando trabalhos. Recentemente, Isa esteve na novela Fuzuê, onde fez a Sandrinha, peça-chave do desenrolar da trama principal. "A personagem era uma ex-garota de programa, comparsa do personagem do Juliano Cazarré no golpe que ele deu, mas se arrependeu e acabou entregando o vilão, unindo-se aos mocinhos", lembrou a atriz, que também pode ser ser vista na série Fim, do Globoplay.

Na obra de Fernanda Torres adaptada para o streaming por ela e pelo marido, o diretor artístico Andrucha Waddington, Isa fez a Portenha, uma mulher que se envolve com o protagonista Ciro (Fábio Assunção) nos episódios finais.

Poliglota

Isabella Marquezine Salmen formou-se na Casa de Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio, mas também ostenta diplomas conquistados no Lee Strasberg e na Stella Adler, em Nova York. A brasileira gravou participações em produções locais, trabalhou e estudou na Espanha com Juan Carlos Corazza e também estudou na Itália, na Accademia Nazionale di Roma, onde também gravou alguns filmes. Um deles é o longa ítalo-brasileiro, Duetto, de Rita Buzzar, dirigido por Vicente Amorim. O longa, protagonizado por Marieta Severo e Luísa Arraes, conta com o astro pop internacional Michele Morrone, o galã da trilogia 365 dias, da Netflix.

Poliglota, Isa tem planos para quando terminar a gravação da segunda produção bíblica da Record. Ela pretende ir para Portugal e Itália. Em entrevista recente ao Próximo capítulo, a moça assegurou que está preparada para atuar em qualquer lugar do mundo. “Eu gosto de desafios, se me mandarem pra qualquer lugar do mundo, me derem um personagem e um texto, roteiro, para estudar, pode ter certeza que eu vou devorar tudo até aprender e me sentir preparada”, garantiu ela, deseja consolidar uma carreira internacional, mas, garantiu que, se rolarem convites por aqui, ela não pensa duas vezes em aceitar.