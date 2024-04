Na 26ª edição do Palco giratório, maior projeto de circulação de artes cênicas do país, serão oferecidas ao público, de abril a dezembro, 404 apresentações, 264 cursos e oficinas, realizadas por 17 grupos artísticos. A programação deste ano passará por 80 cidades, incluindo Brasília. O lançamento do circuito, promovido pelo Sesc, será no dia 17 de abril, em Curitiba, e reunirá dois artistas homenageados nesta edição: o ator e diretor Amir Haddad e o compositor e diretor musical Maurício Tizumba.

O projeto traz espetáculos de diversas temáticas que retratam importantes questões na sociedade, como a musicalidade, a intergeracionalidade, a negritude, a acessibilidade e a inclusão. O circuito também destaca o trabalho de Amir Haddad e Maurício Tizumba, artistas que contribuíram para o cenário das artes cênicas brasileiras há mais de meio século. Cada estado terá uma apresentação diferente de várias companhias. Em Brasília, será apresentada a obra O equilibrista, da Cia YinsPiração Poéticas Contemporâneas.

“O Palco giratório se consolidou como um importante projeto de difusão e intercâmbio de artes cênicas. E a chave do sucesso está na curadoria, formada por profissionais de todo o país, que acompanham o cenário teatral em suas regiões e trazem seus olhares para uma discussão coletiva”, ressalta a diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc, Janaina Cunha, em nota. O projeto foi lançado em 1998 e até hoje contou com a participação de 380 grupos artísticos de todas as regiões brasileiras. Durante os mais de 20 anos, foram exibidas aproximadamente 10 mil apresentações a um público estimado em 5 milhões de espectadores.