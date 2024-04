Ecossexual, Sergio Marone faz confissões inusitadas sobre a vida íntima

Sergio Marone abriu o jogo e fez confissões inéditas sobre o fato de ter se definido como uma pessoa ecossexual. O ator deu detalhes de como mantém suas relações amorosas, seguindo as condições em questão.

"Quando eu me deparei como esse termo na internet, eu me identifiquei na hora. O ecossexual nada mais é do que uma pessoa que sente prazer em coisas simples da vida. Abrir a janela e sentir uma brisa no rosto, nadar pelado no mar, andar descalço na grama, deitar, rolar na grama, andar numa areia da praia…", iniciou ele, em entrevista ao jornal O Globo.

Sincero, Sergio Marone explicou o conceito de alguém com essa mesma condição. "São pessoas que têm prazer em se relacionar com a natureza, e eu sou essa pessoa", disse ele, que recentemente revelou para o público que não sente atração por pessoas que não fazem reciclagem de lixo em casa.



"Tenho pouquíssimo interesse em me relacionar com pessoas que não tenham essa conscientização. Quando eu vejo uma pessoa alienada, desconectada da realidade, perco bastante o interesse de me relacionar com ela, tanto em termos de amizade quanto em uma relação amorosa", afirmou o ator.

