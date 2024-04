"Renascer": 4 personagens que vão morrer até o fim da novela

O remake de Renascer, que estreou em janeiro, está previsto para terminar somente em setembro. Durante o desenrolar da trama, os telespectadores poderão testemunhar diversos enredos e reviravoltas, incluindo a morte de personagens importantes.

Abaixo, o Observatório dos Famosos preparou uma lista contendo 4 personagens que não sobreviverão até o desfecho de Renascer. Se você gosta de spoilers, não deixe de conferir!

Nos próximos episódios da novela, José Venâncio (Rodrigo Simas), um dos filhos de José Inocêncio, enfrentará um destino trágico. Ele será vítima de um assassinato planejado por Egídio, interpretado por Vladimir Brichta, após ser enganado em uma armadilha preparada pelo vilão. No entanto, o verdadeiro alvo de Egídio seria o irmão mais novo de Zé Venâncio, João Pedro, interpretado por Juan Paiva.

Tião Galinha, papel desempenhado por Osmar Prado na versão original de 1993, também encontrará seu fim em Renascer. O humilde catador de caranguejos, que nutre sonhos de sucesso, enfrenta uma série de adversidades ao longo da história. Após ser injustamente detido e sofrer agressões na prisão, decide pôr fim à própria vida, enforcando-se na cela. No remake, o papel é interpretado por Irandhir Santos.

Tião Galinha (Irandhir Santos) em Renascer (Foto: Reprodução/TV Globo)



Egídio (Vladimir Brichta)

Em Renascer, o antagonista Egídio, interpretado por Vladimir Brichta, corresponde ao Coronel Teodoro, interpretado por Herson Capri na versão original. Ele é o principal rival do protagonista, José Inocêncio, vivido por Marcos Palmeira. No entanto, ao longo da trama, Egídio encontra seu destino fatal em um assassinato envolto em mistério. No desfecho da história, descobre-se que Mariana, interpretada por Theresa Fonseca, é a responsável pelo crime.