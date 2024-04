BBB 24: enquetes indicam nova eliminação com rejeição; saiba quem

Em modo turbo, a casa do BBB 24 terá apenas oito residentes a partir desta terça-feira (2/4). Alane, Beatriz e Pitel se enfrentam no 16º paredão e, segundo enquetes, será mais uma eliminação com rejeição.

A berlinda foi formada na noite de domingo (31/3) apenas com a indicação da líder, votos no confessionário e uma consequência da prova de liderança, em que uma pessoa ficaria emparedada. Beatriz foi a indicada pela líder Giovanna, Pitel foi a mais votada da casa e Alane caiu no paredão ao tirar a consequência negativa após a prova do líder.

De acordo com enquetes, o cenário de eliminações com rejeição deve se repetir e Pitel pode se juntar a Yasmin Brunet, Raquele e Leidy, que saíram com mais de 80% dos votos.

O que dizem as enquetes

Na enquete realizada pelo portal UOL, que contava com mais de 639 mil de votos até às 10h desta terça (2), Pitel estava sendo eliminada com 79,99% dos votos. Alane aparecia em segundo lugar com 13,3% e Beatriz com 6,71%.

Outra enquete comentada nas redes sociais é o do Votalhada, que faz média de várias enquetes feitas em diversos perfis, e foi a que chegou mais próxima às taxas de eliminações reais do programa, em alguns paredões.

Na parcial divulgada às 8h30 desta terça (2), Pitel também estava sendo eliminada e com 79,54% dos votos. Já Alane aparecia com 12,20% e Beatriz com 8,26%.

Ambas as enquetes alertam que as pesquisas não possuem caráter científico ou qualquer influência sobre o resultado do programa.