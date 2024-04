Novo jogo de Prince of Persia pode ser lançado ainda em 2024

Depois de The Lost Crown, Prince of Persia vai ganhar um novo jogo ainda em 2024, desenvolvido pela Evil Empire, mesmo estúdio de Dead Cells, migrando do gênero aventura e quebra-cabeça para o roguelite.

A informação é do Insider Gaming, que confirmou que o jogo chega em acesso antecipado até o fim deste ano. A Ubisoft planeja fazer um fenômeno de desenvolvimento similar ao que foi Hades, liberando o jogo para a comunidade por meio do acesso antecipado e dando atualizações gratuitas conforme o feedback da comunidade.

A Evil Empire estaria trabalhando em The Rogue Prince of Persia desde 2020, depois de um encontro com a Ubisoft na Game Developers Conference (Conferência dos Desenvolvedores de Jogos) em 2019, apesar do desenvolvimento avançado, o jogo ainda foi anunciado oficialmente e não possui uma janela de lançamento confirmada.