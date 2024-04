Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (5/4)

IGNORÂNCIA E SABEDORIA



Data estelar: Vênus ingressa em Áries.



Nunca percas qualquer oportunidade que se apresentar para que amplies teu entendimento sobre a vida e a complexidade dos relacionamentos, ainda que tua primeira reação seja contrária a esse movimento, tentando defender tua posição e te justificando para explicar o inexplicável destino de proteger a ignorância em detrimento da sabedoria.



Reconhecer os erros cometidos e os convencimentos equivocados não é difícil nem árduo, difícil é aguentar os aproveitadores de plantão, aqueles que buscam ter sempre a razão do seu lado, te oprimirem enquanto te redimes, e saírem da situação com um sorriso de vitória.

Pois, em verdade te digo, é mais sábio deixar que os tolos se regozijem na ignorância do que retornar ao cenário de suas celebrações para tirar satisfação e lhes deixar clara tua insatisfação.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nem sempre se pode pretender que todas as pessoas com que você deva se relacionar, por uma causa ou pela outra, sejam simpáticas e sintonizadas com sua natureza. A necessidade sempre vence sobre o desejo. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



O que é justo ou injusto é uma dinâmica relativa aos relacionamentos humanos, e sempre haverá discrepâncias sobre isso, porque cada pessoa puxa a sardinha para seu lado, para seu próprio interesse.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Importante não é ter boas ideias, importante é que essas ideias sejam compartilhadas para ver se as pessoas se entusiasmam e juntam forças com você para se aventurar e tentar a realização. Isso sim é importante.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Há coisas que não têm solução imediata, ainda precisarão de bastante tempo de amadurecimento para encontrarem um caminho benéfico e positivo para as pessoas envolvidas. Enquanto isso, é preciso aliviar a tensão.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Há coisas que não têm solução imediata, ainda precisarão de bastante tempo de amadurecimento para encontrarem um caminho benéfico e positivo para as pessoas envolvidas. Enquanto isso, é preciso aliviar a tensão.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



É sempre melhor facilitar o caminho das pessoas que, por essas eventualidades da vida, passam por dificuldades e não sabem como administrar a complexidade em que se meteram. Agregar dificuldades não seria o caso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Esta é uma boa hora para você tratar desses assuntos difíceis que, quando levantados, deixam as pessoas num estado tal de tensão, que as conversas nunca chegam a acontecer. Agora há uma brecha para elas acontecerem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



De vez em quando, como agora, é sábio deter um pouco a frenética busca de maravilhas excitantes, e se dedicar a arrumar as coisas básicas do dia a dia, porque sem elas em bom estado, tudo o mais degringola.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Há algo interessante em marcha, mas confundido no meio de um montão de situações que só servem para distrair, entretendo sua alma com brilhos falsos. É preciso você fazer uso do discernimento para não se confundir.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Quando não há sensação de conforto e segurança, a alma passa a maior parte do tempo tensa e vai se cansando, mesmo sem fazer grande coisa. É preciso monitorar para que isso não aconteça. Conforto e segurança.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Tudo há de ser conversado com a maior serenidade possível, mas se a serenidade não for possível, pelo menos se abster de expressar qualquer tipo de ofensa, especialmente se sentir a vontade de fazer isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



O poder da boa vontade não há de ser diminuído, imaginando que sempre tudo terá de ser difícil e sofrido. Se o sofrimento pudesse ensinar algo a nossa humanidade, nós não estaríamos na condição em que nos encontramos.