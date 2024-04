Projeto do DF cria videogames inspirados em festejos culturais

Nos dias 11 e 12 de abril, serão lançados jogos on-line inspirados no ‘maracatu rural’ e na ‘congada’, no Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns, no Paranoá, e no CEF 15, em Taguatinga Sul. No dia 18, os jogos estarão disponíveis pelo projeto Filhos da Terra, no site www.filhosdaterra.org. A iniciativa é voltada para alunos de escolas públicas do DF com idade entre 11 e 16 anos.



“A ideia é ir além das salas de aula. Queremos chamar a atenção dos pais, pesquisadores, curiosos e gamers para essas manifestações culturais, que precisam ser conhecidas e valorizadas pelos brasileiros”, enfatiza o organizador do projeto, em nota. O ambiente virtual traz o personagem Beto que, além de âncora de um telejornal, atua como mestre de cerimônias. O objetivo dos jogadores é realizar tarefas para impedir que os Inimigos da Cultura, os vilões da história, atrapalhem os festejos. Ao longo das fases, várias informações e figuras típicas são apresentadas, como o Caboclo de Lança e a Dama do Paço.



O evento pretende ampliar futuramente o seu leque e trazer outros temas culturais. Inicialmente, o projeto Filhos da Terra era voltado para a fotografia, mas hoje reúne em seu site várias referências textuais, rotas culturais e agora a vertente Rede Cultura Game, que fará o lançamento desses dois jogos em rede. O projeto é patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC).