CCXP24 anuncia presença de Giancarlo Esposito, de 'Breaking bad'

O maior festival de cultura pop do mundo — Comic Con Experience — , também conhecido como CCXP, anunciou o ator e produtor americano Giancarlo Esposito como convidado na edição deste ano. Conhecido por suas atuações de sucesso em séries como Breaking Bad, Better Call Saul e Caleidoscópio, Esposito desembarca no Brasil para participar do festival dos dias 6 a 8 de dezembro.

A próxima edição da CCXP24 será realizada em São Paulo dos dias 5 a 8 de dezembro. Giancarlo Esposito desembarca no Brasil para participação inédita no festival. Esposito comemora 45 anos de carreira em 2024, e coleciona mais de 50 produções no currículo e até mesmo participações em jogos eletrônicos como Payday 2 (2014) e Far Cry 6 (2021).

Giancarlo Esposito participa pela primeira vez do CCXP e vai falar sobre seu legado e sobre produções futuras, como os títulos Abigail e MaXXXine, previstos para este ano. O ator participa de painéis no palco Thunder, no palco Omelete e de sessões de fotos e autógrafos. “Os fãs brasileiros são conhecidos pela sua energia e paixão, estou ansioso para encontrar com o público da CCXP nos divertimos muitos durante esses dias", comenta Esposito em nota à imprensa.

As vendas de ingresso da CCXP24 para o público geral tem início no dia 9 de abril, às 12h.

Serviço

CCXP24

De 5/12 a 8/12, em São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes. Venda de ingressos no site oficial da CCXP, a partir do dia 9/4.

Quinta-feira (5/12): das 12h às 21h

Sexta-feira (6/12): das 12h às 21h

Sábado (7/12): das 11h às 21h

Domingo (8/12): das 11h às 20h