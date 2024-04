Morre ator Adrian Schiller, do live-action de "A Bela e a Fera"

O ator britânico Adrian Schiller morreu aos 60 anos de idade, na quarta-feira (3/4). A informação foi confirmada pela agência de talentos Scott Marshall Partners, responsável por representar o artista pelo menos nas últimas três décadas. "Ele nos deixou muito cedo. Nós, sua família e amigos próximos, estamos devastados com a perda”, disse em comunicado.

"Sua morte foi súbita e inesperada, e ainda não há detalhes disponíveis sobre sua causa. Um ator prodigiosamente talentoso, ele havia acabado de retornar de Sydney, onde estava atuando em The Lehman Trilogy e estava ansioso para continuar a turnê internacional em San Francisco", informou a agência.

Com uma carreira de anos, Schiller era conhecido dos fãs de O último reino, com o personagem Aethelhelm. O ator era figurinha carimbada da televisão britânica desde o começo dos anos 1990 e ficou popular ao ganhar destaque em produções como Principal Suspeito e Silent Witness.

Adrian interpretou papéis maiores em produções como Ser humano, em 2010; Silk, em 2011; Doctor Who, em 2011; Os mosqueteiros, em 2014; Victoria, entre 2016 e 2019 e muitas outras produções. O último trabalho do ator foi em The new look, em 2024.



Schiller também brilhou nos cinemas, e fez sua marca em Um homem bom, interpretando o ministro nazista Joseph Goebbels em 2008. Entre outros trabalhos, o ator apareceu em O brilho de uma paixão, em 2009; A garota dinamarquesa, em 2017; e no live-action A Bela e a Fera, em 2017, inspirado no clássico da Disney.