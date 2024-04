BBB 24: Leidy Elin diz estar sendo "perseguida" pelos fãs de Davi

Leidy Elin, que foi eliminada do BBB 24, reagiu em torno da grande repercussão negativa causada pela sua participação no reality show da Globo. A trancista, que protagonizou grandes barracos e embates diretos com Davi Brito, ainda é alvo de ataques gratuitos dos fãs do motorista de aplicativo.

"Fanatismo absurdo"

Em entrevista ao jornal Extra, a carioca criticou a ação tomada por parte do público, que chegaram a derrubar seu perfil do Instagram. "Uma loucura. O pau quebra lá dentro e depois todo mundo conversa, brinca… As pessoas aqui fora levam tudo ao extremo. O próprio Davi vai se assustar quando sair. Esse fanatismo é um absurdo", lamentou.

Sincera, Leidy Elin reconheceu o erro ao ter jogado as roupas de Davi na piscina do BBB 24, mas assegurou que não há arrependimento pelas discussões que teve com ele no confinamento. "Passei do limite. Não convivo tanto nem com minha mãe. Estava 24 horas com pessoas que não conhecia", disse.

"Me exaltei, pesei a mão em jogar as roupas do Davi na piscina. Mas das discussões com ele eu não me arrependo. A gente não se dava. O programa é o tempo todo um julgando o outro. As pessoas aqui falam: "Leidy, como é que tira mancha de cloro da roupa?" (risos). Tô levando tudo com leveza", pontuou a ex-BBB.

