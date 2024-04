BBB 24: MC Bin Laden é eliminado com 80% dos votos

A semana turbo segue dando o que falar. A terceira "vítima" foi o MC Bin Laden, eliminado nesta quinta-feira (4/4) com 80,34% dos votos. O paulista perdeu a disputa em um paredão com Davi (19,66%), favorito da edição.

A berlinda foi formada na terça-feira (2/4) e Davi foi indicado pelo líder Lucas Buda. O funkeiro foi o mais votado da casa.

A semana não tem sido boa para os participantes do quarto Gnomo. Fernanda foi eliminada com 57,09% dos votos no domingo e Giovana Pitel com 82% dos votos na terça.

O resultado do paredão havia sido previsto por várias enquetes. Em todas, Bin Laden saia com rejeição.