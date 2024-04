BBB 24: Pitel é eliminada com 82% dos votos

A segunda “vítima” da semana em modo turbo do BBB 24 foi Pitel, eliminada nesta terça-feira (2/4) com 82% dos votos. Ela enfrentou o paredão com Beatriz (5,62%) e Alane (12,38%) e foi a mais votada, com alta rejeição do público.

O paredão foi formado no domingo (31/3) após a eliminação de Fernanda, que saiu da casa no início do modo turbo. Para a berlinda ser formada, foram contados a indicação da líder, os votos no confessionário e a má sorte de uma pessoa que teve como punição da prova do líder o paredão.

Beatriz foi indicada pela líder Giovanna, Pitel foi a mais votada da casa e Alane foi para o paredão após tirar a consequência negativa na prova do líder.

O resultado do paredão havia sido previsto por várias enquetes. Em todas, Pitel saia com rejeição, sendo seguida por Alane e Beatriz.