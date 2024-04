Hellen estabelece vínculo com o passado em EP de releituras

Brasília faz jus à capital das brasilidades e dispõe de um cenário musical diverso com talentos em distintos gêneros. Na cena independente, um nome que se destaca é o da cantora e compositora Hellen, conhecida anteriormente como Raquel Reis.

Após algum tempo fora dos holofotes, a artista voltou a divulgar novos trabalhos. O projeto Quitinete (Hellen's version) chegou ao público no mês de março para apresentar a versão amadurecida da musicista, por meio de reinterpretações de músicas que fizeram parte do início da própria carreira: Nepal, Cuidado e Sorte se juntam a Isabel, faixa inédita, para compor o EP. As músicas estão disponíveis em quatro videoclipes no YouTube e nas principais plataformas de streaming musical.



Para a produção do EP dirigido musicalmente pelo baterista Marcos dos Santos, foi necessário estabelecer uma conexão entre Raquel e Hellen. O primeiro passo foi revisitar as composições iniciais. A artista percorreu um processo emocional intenso para decidir quais seriam as canções que a acompanhariam na nova fase. O disco anterior foi escutado algumas vezes para a cantora poder entender a forma com que os sentimentos a envolviam após sete anos. “Voltar para os 16 anos, o momento em que comecei a compor e encontrar a música, foi muito precioso”, enfatiza Hellen.

Estabelecer um vínculo com a versão de 16 anos foi o impulso que Hellen precisava para se reencontrar não apenas com o mundo musical, mas consigo. “Quando eu decidi realmente voltar para aquela versão e olhar para essas músicas, olhar para quando comecei a compor, para os primeiros caderninhos de músicas que fiz, para os primeiros áudios que gravei e para aquela versão de mim muito ingênua… Descobri que o que eu queria fazer era aquilo, compor para poder falar sobre o amor”.

A adição de Hellen's Version é uma referência direta a Taylor Swift, que regravou os primeiros álbuns da carreira na intenção de ter o controle financeiro sob as canções. "Achei a ideia de revisitar as músicas antigas e colocar 'Taylor's Version' fantástica. Porque é ela olhando para si, anos depois", opina.

Assim como a diva pop compõe um álbum para cada história de amor vivida, Hellen planeja fazer o mesmo: dar significado aos próprios sentimentos por meio da música. “Eu me vejo muito inspirada por ela, porque cada álbum que eu já compus foi para um amor. O Quitinete é para um amor. O próximo álbum que sairá agora, este ano, é para outro amor. E o que sai ano que vem é para outro amor. Um para cada grande amor que eu já vivi até hoje”, conta a artista que já confirma um novo lançamento para 2024.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco