Flora Matos acusa Beyoncé de plágio: "Experimentem criar algo sozinhas"

A rapper Flora Matos foi parar nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) após acusar a cantora Beyoncé de plágio. A brasiliense afirmou que seus trabalhos musicais estão sendo plagiados há 15 anos.

A música em questão é a faixa Bodyguard, presente no álbum Cowboy Carter, que Flora compara com seu hit Piloto A artista publicou em suas redes sociais uma comparação feita por um fã entre as faixas, levantando um debate sobre a semelhança no flow.

"Venho sendo roubada a pelo menos 15 anos", escreveu a rapper. "Todas as ideias legais que tenho viram produtos antes mesmo que eu conclua e faça o registro de patente.'

Além de Beyoncé, a rapper afirmou que as cantoras Rihanna e Cardi B também a plagiaram. “Cardi B, Beyoncé, Rihanna. Experimentem criar algo sozinhas”, escreveu.

Flora Matos acusa Beyoncé de plágio (foto: Reprodução rede sociais)

Após a comoção nas redes sociais a artista publicou: "Eu não disse que a Beyoncé me plagiou. Eu tenho amor à minha vida", escreveu.

"Eu sei que muito do que essas artistas lançam não são coisas elaboradas exatamente por elas mesmas e tem ficado por isso mesmo", concluiu.

Pelas redes sociais muita gente tirou a brasileira e alegou que seria "impossível", já outros compraram a briga e mostraram comparações entre as músicas.

