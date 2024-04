Primeiro Encontro Ibero-Americano de cultura ocorre no Brasil

A Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) realiza o primeiro Encontro Ibero-Americano de Cultura, que ocorre no Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR) até esta terça-feira (9/4) e na Casa das Histórias em Salvador, na Bahia, na quinta-feira (11/4) e na sexta-feira (12/4).

Com a participação de mais de 50 especialistas e autoridades culturais de 19 países da região, a agenda do encontro abordará tópicos como a contribuição da cultura e das indústrias criativas para o desenvolvimento sustentável, a importância da educação artística e o fomento da diversidade cultural.

"Cultura e desenvolvimento sustentável para a construção de uma agenda compartilhada" é o lema do evento. O objetivo é facilitar espaços de geração de conhecimento para promover a troca de experiências e boas práticas de cooperação e desenvolvimento de programas de cultura na Ibero-América. O encontro também buscará refletir sobre as oportunidades e os desafios que a região enfrenta na efetivação dos direitos culturais.



O evento abrangerá reuniões de trabalho da equipe de especialistas da área de Cultura da OEI e vários painéis abertos ao público com a participação de especialistas, autoridades e artistas ibero-americanos. Entre os convidados estão Márcio Tavares, Secretário Executivo do Ministério da Cultura do Brasil; Marcelo Calero, ex-Secretário de Cultura do Rio de Janeiro, Pedro Tourinho, Secretário de Cultura e Turismo de Salvador; Eduardo Saron, Presidente da Fundação Itaú; João Jorge Rodrigues, Presidente da Fundação Palmares; Sinara Rubia Ferreira, Diretora-Geral do Museu da História e da Cultura Afro-brasileira (MUHCAB); Maria Marighella, Presidenta da FUNARTE; Eloisa Vaello, Chefe do Departamento de Cooperação e Promoção Cultural, Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) e Katti Osorio, Presidente do ICOMOS Panamá.

Serviço



Encontro Ibero-Americano de cultura.

No Museu de Arte do Rio de Janeiro, até esta quarta-feira (9/4), com o tema Indústrias Culturais e Criativas. Na Casa das Histórias em Salvador (BA), quinta (11/4) e sexta-feira (12/4), sobre Diversidade Cultural e Cultura e Sustentabilidade. Inscrições para participar dos fóruns abertos no link https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=RCDnxlDvVUG4M1R-c13LgtgAoCFAkI1Pkg1ypOa9_ihUMzNPUExXNk4yME45SUxDVlUzWlJEOTdNMC4u