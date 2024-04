Falta exatamente uma semana para a final do BBB 24 e mais uma eliminação ocorrerá nesta terça-feira (9/4) para deixar apenas cinco pessoas na disputa pelo prêmio de de R$ 2,42 milhões, que ainda pode aumentar nos próximos dias. Alane, Isabelle e Lucas Buda estão na berlinda.

O paredão foi formado na noite de domingo (7/4) após a eliminação de Giovanna e a vitória de Davi na prova do líder.

Alane levou a pior na prova do líder e caiu direto na berlinda. Lucas Buda foi o indicado pelo líder Davi e Isabelle foi a mais votada da casa.

O que dizem as enquetes?

Na enquete realizada pelo portal UOL, que contava com mais de 823 mil votos até as 12h desta terça-feira (9), Lucas estava sendo eliminado com 60,28% dos votos enquanto Alane estava com 33,52% e Isabelle contava com 6,2%.

< >

Outra enquete comentada nas redes sociais é o do Votalhada, que faz média de várias enquetes feitas em diversos perfis, e foi a que chegou mais próxima às taxas de eliminações reais do programa, em alguns paredões.

Na parcial divulgada às 12h deste terça (9), Lucas também estava sendo eliminada mas com 68,30%. Alane contava com 23,31% e Isabelle aparecia com 8,39%.

< >

Ambas as enquetes alertam que as pesquisas não têm caráter científico ou qualquer influência sobre o resultado do programa.