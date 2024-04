Quarto filme de ‘Bridget Jones’ será lançado no streaming em 2025

Os atores Renée Zellweger e Hugh Grant retornam aos papéis principais no quarto filme da franquia de 'Bridget Jones' - (crédito: Reprodução / O diário de Bridget Jones) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O estúdio Universal Pictures revelou que o quarto filme da franquia Bridget Jones chegará ao streaming Peacock em 14 de fevereiro de 2025. O longa-metragem será o primeiro lançamento desde a última obra, O bebê de Bridget Jones (2016). Os atores Renée Zellweger e Hugh Grant retornam aos papéis principais.

Com parceria da Working Title, a ficha técnica do filme será composta por Emma Thompson (O bebê de Bridget Jones), Chiwetel Ejiofor (Doutor estranho) e Michael Morris (To Leslie) como diretor.

No livro mais recente, Jones chega aos 50 anos e alcança, ao mesmo tempo, a maturidade e a modernidade. Nesse contexto, ela descreve em seu diário as situações mais constrangedoras e instigantes ao embarcar, por exemplo, nas aventuras de provar a impolidez do X (antigo Twitter) ou se envolver com um rapaz mais jovem. Na adaptação de 2016, a protagonista se tornou mãe. Os últimos longas da franquia podem ser conferidos na plataforma do Telecine.