1º Festival de Cinema de Xerém divulga Troféu Zeca Pagodinho

Nascido na Baixada Fluminense, o primeiro Festival de Cinema de Xerém irá ocorrer de 8 a 11 de maio, em Xerém (RJ). O evento prestará homenagem ao cantor Zeca Pagodinho, ícone do samba, com um troféu feito de cera do músico segurando um boom, elemento de gravação de som, para representar o universo cinematográfico.



O troféu idealizado pelo artista autodidata paraibano Bejamim Carlos dos Santos será entregue aos vencedores nas categorias da Mostra Competitiva Nacional de Curtas, Mostra Competitiva Fluminense e Baixada de Curtas, e Mostra Competitiva Cinema Leva Eu de Curtas. O festival contará com programação diversa, incluindo exibições de filmes dos homenageados, oficina, masterclasses e encontros com realizadores.



Além disso, o evento anuncia o Prêmio Edna Fuji, em homenagem à grande presença da produtora no cinema brasileiro. Os vencedores ganharão prêmios no valor de R$ 10 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria. O festival é uma realização da EBAV (Escola Brasileira de Audiovisual) em parceria com o Instituto Zeca Pagodinho. Mais informações no site oficial do evento: www.festivaldexerem.com.br.



Serviço

1º Festival de Cinema de Xerém



De 8 a 11 de maio, Centro de Convenções John Wesley (Av. Venância, 17 - Xerém, Duque de Caxias - RJ). Entrada gratuita.