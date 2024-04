Thaís Kuri lança catálogo de exposição que reflete sobre arte e ecologia

Thaís Kuri lança, nesta sexta-feira (12/4), o catálogo da exposição Contempláveis do apogeu, que se encerra nesta sexta na Casa Aerada Varjão. O lançamento será às 19h30 e o catálogo conta com fotos das 30 obras apresentadas na exposição, além de uma seção informativa dedicada a temas como arte como prática social, ecoarte e gestão de resíduos sólidos. Também serão compartilhados flashes das visitas escolares realizadas enquanto a mostra ficou em cartaz, mostrando a interação dos estudantes com as obras.

Além do catálogo, Thaís lança também o livro HABIT.ARTE — ecologia e performance no fim do mundo, desenvolvido durante o mestrado em Artes na Universidade de Brasília. O livro explora a relação entre arte e ecologia e traz uma abordagem sobre os desafios e as possibilidades de ressignificar as relações em um mundo em transição. A autora narra sua própria jornada e explora a performance em um contexto expandido, no qual os corpos invisíveis de energia se entrelaçam e criam camadas simbólicas.

Serviço

Contempláveis do Apogeu

Sexta-feira dia (12/4), a partir das 19h30, às 22h na Casa Aerada Varjão (Lago Norte). Entrada franca. Classificação livre.