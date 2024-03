Arte sustentável é marca de exposição de Thaís Kuri na Casa Aerada

Fruto de uma pesquisa de mestrado e de um interesse antigo pelas conexões entre arte e sustentabilidade, a exposição Contemplados do apogeu, da artista Thaís Kuri, propõe um olhar para o meio ambiente e para a importância da reciclagem. A mostra reúne fotografias, vídeos, instalação, objetos e uma performance-surpresa, que será realizada neste sábado (2/3), durante a abertura na Casa Aerada do Varjão.



Thaís começou a idealizar o trabalho quando conheceu a Central de Triagem do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) na Vila Telebrasília. "Fui uma vez para levar o lixo seco para a coleta seletiva e me senti tocada pelos barulhos e pelas cores do local", conta. "Havia muitas mulheres trabalhando e me intrigou o caminho do lixo, que sai de uma casa e vai para as mãos de outras pessoas." As fotografias e vídeos realizados no local naquele dia fazem parte das obras de Contemplados do apogeu.

Para aproximar a arte da comunidade na qual está inserida a galeria, Thaís vai realizar uma abertura especial e exclusiva para as mulheres que atuam na Central de Reciclagem do Varjão. "São mulheres que viveram situações de vulnerabilidade e hoje fazem esse trabalho fundamental para a sociedade", diz. "O trabalho mostra detalhes desse local (de reciclagem), espaços que não são vistos no cotidiano das pessoas, e busca jogar com a beleza escondida nesses locais."

Segundo a artista, a exposição é um convite para o público refletir sobre os rumos que a civilização vem tomando. Além das fotografias e dos vídeos, há também objetos feitos com vidros e materiais variados coletados nas derivas performáticas de Thaís.

Serviço

Contempláveis do Apogeu

De Thaís Kuri. Abertura amanhã, às 19h, na Casa Aerada Varjão (Varjão, q. 01, conj. B, casa 06). Visitação de sexta, das 16h às 20h, e domingo, das 14h às 19h. Classificação indicativa livre