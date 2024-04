BBB 24: após 9 horas de prova, Alane e Davi disputam por vaga na final

Após nove horas da Prova do Finalista, Alane e Davi seguem na disputa por vaga na final do Big Brother Brasil 24. A prova de resistência começou às 23h45 de quinta-feira (11/4). Depois de pouco mais de duas horas, Matteus deixou a disputa. E pouco antes de completar sete horas de prova, Isabelle também saiu.

Representando as escovas de um lava jato, cada brother ou sister deve permanecer o tempo todo segurando um disco enquanto giram em cima de uma plataforma. Os participantes podem segurar o disco com, pelo menos, uma das mãos. Porém, quem deixar cair estará automaticamente eliminado.

De acordo com as regras explicadas pelo apresentador Tadeu Schmidt, os participantes só podem segurar o disco com as mãos ou com os braços.



Alane: “melhor tu largar logo, Davi. Pra agilizar”



Alane: "melhor tu largar logo, Davi. Pra agilizar"

Davi: "só saio daqui de noite, vou até quando der" #bbb24

Se até o programa desta sexta-feira (12/4) a disputa ainda estiver rolando, haverá um desempate. Os brothers terão de escolher uma chave. Quem acertar a chave que liga a Chevrolet S10 vence a prova.

Logo no início da dinâmica, Matteus levou um aviso da produção: "Atenção, Matteus, afaste o disco do corpo". Isabelle também levou duas atenções por segurar o disco perto do corpo.

Quando a prova completou nove horas, Davi perguntou para Alane: "Você está se sentindo bem?". "Estou ótima, por quê?", questiona a bailarina. "Não, é que eu vi você com a cara assim", responde o baiano. Além da vaga na final, o vencedor da Prova do Finalista ganhará um carro zero.