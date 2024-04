Novo álbum da banda Pearl Jam será lançado primeiro nos cinemas

No dia 16 de abril, a banda Pearl jam lançará nos cinemas brasileiros o seu novo álbum, Dark matter. A divulgação do décimo segundo trabalho do grupo ganhou uma ‘global listening party’, que será promovida em várias salas de cinema ao redor do mundo. Os fãs terão a chance de ouvir as 11 faixas primeiro apenas com a música tocando de fundo e, depois, apreciando os efeitos visuais na tela durante sua reprodução.



Em fevereiro deste ano, o grupo anunciou a chegada do novo trabalho, resultado da imersão criativa com o premiado produtor Andrew Watt. Dark matter ficará disponível nas plataformas digitais somente no dia 19 de abril, três dias após as exibições nas telonas. Recentemente, o Pearl jam também divulgou as datas para uma turnê mundial, que terá início em maio.

A ação comemora a volta do Pearl Jam após quatro anos de pausa. Nos outros países, o disco será tocado em mais de 500 salas de cinema. Já no Brasil, a experiência estará disponível em 30 salas de cinemas em diferentes estados.