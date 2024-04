Tomorrowland Brasil anuncia datas da edição de 2024; veja quando

O Tomorrowland Brasil, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, anunciou as datas da edição de 2024. Este ano com o patrocínio da Budweiser, marca da Ambev, o festival ocorrerá nos dias 11,12 e 13 de outubro, no Parque Maeda, em Itu, São Paulo.

No site oficial do evento, desde esta quarta-feira (10/4), é possível fazer um pré-registro para as vendas dos ingressos, que iniciarão em 22 de abril às 10h. Em publicação nas redes sociais, a organização revelou que o tema deste ano será Adscendo, que significa "ascender" em latim. “Prepare-se para um novo capítulo magnífico na história do Tomorrowland Brasil 2024 com o fantástico tema 'Adscendo’, disse a publicação.

O festival é organizado pela We Are One World e DC Set Group, em parceria com o Governo de São Paulo e a Prefeitura de Itu.



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tomorrowland (@tomorrowland)

