Programa Petrobras Cultural prorroga inscrições até esta quarta (10/4)

As inscrições no Programa Petrobras Cultural foram prorrogadas até as 18h desta quarta-feira (10/4). Por meio de incentivos fiscais da Lei Rouanet e da Lei do Audiovisual, serão destinados R$250 milhões a projetos artísticos. A participação é gratuita e o resultado da seleção será divulgado em julho.

A seleção tem quatro eixos temáticos que atendem aos mais variados tipos de expressão cultural, cada um deles subdividido de acordo com o projeto. Os segmentos são ícones da cultura brasileira, cinema e cultura digital, produção e circulação e festivais e festas populares.

O edital foi lançado no fim de fevereiro, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Cultura, Margareth Menezes. O objetivo da prorrogação das inscrições foi estimular a inclusão de um maior número de agentes culturais no programa.

Para essa melhor distribuição dos recursos, do valor total do chamamento do Programa Petrobras Cultural, cada região brasileira receberá no mínimo 15%, o equivalente a R$ 37,5 milhões. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Petrobras, na aba de Seleções Públicas Culturais.