'The Rogue Prince of Persia' é o novo jogo da Ubisoft

Após fortes rumores, a Ubisoft soltou nesta quarta-feira (10) o primeiro trailer oficial de The Rogue Prince of Persia, jogo inspirado na saga do príncipe criada pela Evil Empire. O estúdio responsável por Dead Cells, um dos roguelikes mais conhecidos do gênero.

The Rogue Prince of Persia será um jogo plataforma em 2D, assim como os originais da saga, porém contará com diversos elementos de roguelike. O game vai se passar no antigo império persa, na capital Ctesifonte durante a invasão do exército dos Hunos, liderados pelo terrível Nogai, o Príncipe tem o dever de libertar sua cidade natal e com suas habilidades acrobáticas superar os desafios e derrotar o vilão.

O jogo está em desenvolvimento há pelo menos quatro anos, quando a Evil Empire propôs a ideia de um novo estilo de jogo para Prince of Persia. The Rogue Prince of Persia é o segundo jogo da saga lançado este ano. No início de 2024, a saga Prince of Persia recebeu um novo título The Lost Crown, revivendo a saga depois de quase 14 anos sem jogos novos.

The Rogue Prince of Persia vai entrar em acesso antecipado na Steam em 14 de maio, o desenvolvimento do jogo deve seguir os moldes de Hades, recebendo o feedback da comunidade para compor uma melhor experiência para o público. O jogo ainda não possui uma data oficial de lançamento.