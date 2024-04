A Disney divulgou, nesta quarta-feira (10/4), as datas da primeira convenção do estúdio na América Latina. A D23 — Uma Experiência Disney chega nos dias 8, 9 e 10 de novembro deste ano, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. As informações sobre as vendas de ingressos serão divulgadas em breve.

Desde 2009, o D23 realiza a experiência voltada para fãs em Anaheim, na Califórnia. O evento promete reunir o melhor dos estúdios Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, além de outros produtos de sucesso da marca. Este ano, por meio de painéis, novidades, atrações interativas e produtos exclusivos, os fãs brasileiros poderão experimentar a magia dos projetos.







O nome da experiência carrega um significado especial: o “D” representa a Disney e o “23” faz referência ao ano em que Walt Disney inaugurou o primeiro estúdio em Hollywood, em 1923. Desde o começo, a convenção ficou marcada por lançar trailers inéditos e anunciar novos títulos. A feira também homenageia grandes ícones da história da empresa do Mickey Mouse.

Renato D’Angelo, country manager da Disney no Brasil, demonstrou entusiasmo com o anúncio: “Estamos radiantes em trazer a experiência D23 para o Brasil, dando aos fãs locais a oportunidade de vivenciar a magia da Disney de forma única e significativa”.