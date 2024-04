O vigésimo paredão do BBB 24 está formado e a eliminação será no programa da noite desta quinta-feira (11/4), deixando apenas quatro pessoas na disputa pela grande final, que será na terça-feira (16/4). Na berlinda estão Davi, Isabelle e Beatriz.

O paredão foi formado na terça-feira (9/4), após a eliminação de Lucas Buda e vitória de Matteus na prova do líder.

Isabelle levou a pior, sendo indicada pelo líder, Matteus. Davi, também foi escolhido pelo líder após ser um dos mais votados pela casa. Beatriz, foi puxada no contragolpe pelo baiano.

O que dizem as enquetes?



Na enquete realizada pelo portal Uol, que contava com mais de 1.694.849 votos até as 18h desta quinta, Beatriz está sendo apontada como a eliminada da noite com 71,98% dos votos, enquanto Davi está com 18,53% e Isabelle com 9,5%.

Outra enquete comentada nas redes sociais é o Votalhada, que faz média de várias enquetes feitas em diversos perfis, e foi a que chegou mais próxima às taxas de eliminações reais do programa, em alguns paredões.

Na parcial divulgada nesta quinta-feira (11/4), às 18h, Betriz também estava sendo eliminada, mas com 67,97%. Davi contava com 9,22% e Isabelle aparece com 22,80%.

Ambas as enquetes alertam que as pesquisas não têm caráter científico ou qualquer influência sobre o resultado do programa.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes