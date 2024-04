Lulu Santos é pego no pulo durante apresentação no "BBB 24"

O cantor Lulu Santos virou um dos assuntos mais comentados na manhã desta quinta-feira (11), após a apresentação no "BBB 24". Isso porque, em alguns momentos do seu show, a câmera mostrou que o artista estava a mão rabiscada.

No entanto, o rabisco era nada mais, nada menos que o nome dos cinco participantes do Big Brother Brasil. Lulu Santos provavelmente não acompanha o reality show e para não passar vergonha ao vivo, fez uma colinha.

Na web, internautas comentaram a cena inusitada do cantor: "Perfeitamente normal fazer uma colinha com os nomes das pessoas que se encontraram no espaço", defendeu um seguidor. "Maravilhoso, estudado. Fez questão de falar o nome de todos", afirmou outro.

Alguns aproveitaram pra debochar dos participantes: "Lógico se errar o nome da Alane, a bonequinha vai chorar", comentou uma fã. "A produção: Bia é a que derruba", brincou outra seguidora. "Lulu Santos entregando entretenimento", escreveu uma internauta.

Além disso, o cantor aproveitou pra brincar com Beatriz durante a festa do TOP 5, no "BBB 24". Ao falar com os brothers, Beatriz apertou a mão de Lulu Santos e comentou: "Lulu, que alegria", e ele respondeu; "Não me derruba", rebateu ele brincando. Contudo, depois da fala do artista, a sister ficou pensativa e conversou com Alane.