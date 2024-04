Projeto Virada de palco abre inscrições para curso de roadie

O projeto Virada de Palco abre as inscrições para cursos técnicos gratuitos de roadies, profissionais que trabalham nos bastidores de um show. As aulas, em formato presencial, serão em Ceilândia, de 22 a 27 de abril, e no Recanto das Emas, de 22 a 26 de abril. O curso possui certificado e tem duração de 40h.

As aulas na Ceilândia serão ofertadas na Casa do Cantador, de 9h às 12h, e contarão com a presença de um intérprete de libras. Já no Recanto das Emas, as turmas se reúnem no IFB, das 15h às 19h. Para o Recanto, será disponibilizado van de ida e volta, saindo da Rodoviária do Plano Piloto. A proposta do projeto é apresentar os conceitos e desenvolvimento da atividade de assistente de palco, com uma introdução à função de roadie, onde apresenta equipamentos e ferramentas necessárias para o desenvolvimento da atividade.

O curso foi estruturado com aulas teóricas e com atividades práticas, com uso de apostila, exibição de equipamentos utilizados em palco e no dia a dia na prática profissional. O conteúdo a ser abordado nesta oficina tratará a manutenção, manuseio e montagem de equipamentos musicais para shows, eventos e festivais.

Na grade horária estão inclusas as aulas de Introdução — Definição da função de Roadie (Técnico de Palco); Ética; Equipamentos e Ferramentas necessários para o Técnico de Palco; Instrumentos Musicais; Acessórios; Ferramentas de Leitura e Prática. Serão trabalhadas características necessárias como atenção, calma, força, lucidez, educação, paciência, pontualidade, fidelidade, responsabilidade, prazer e autoestima



Serviço

Virada de Palco

Entre os dias 22 e 27 de abril, as turmas da Ceilândia terão aulas na Casa do Cantador, das 9h às 12h, e as do Recanto das Emas no IFB, das 15h às 19h. A inscrição pode ser feita através de formulário eletrônico. Entrada franca.