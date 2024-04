Teresa Cristina canta em Fórum Permanente de Pessoas Afrodescendentes

O Fórum Permanente de Pessoas Afrodescendentes reúne instituições de direitos humanos e representantes da sociedade civil para analisar e debater desafios, oportunidades e iniciativas para a promoção dos direitos humanos para pessoas afrodescendentes. Com a participação especial de Teresa Cristina no primeiro dia, o evento será realizado entre 16 e 19 de abril, no Palácio das Nações, em Genebra.

Teresa Cristina é cantora, compositora e sambista. Foi a primeira artista do samba a criar uma banda inteiramente formada por mulheres negras e é referência na luta pela inclusão de mulheres no samba. Por meio do projeto Atlântico Vermelho, o governo federal leva Teresa para cantar na cerimônia de abertura e na exposição de arte com artistas brasileiros. A cantora escolheu dois sambas para a abertura: Zé do caroço e Canto das três raças.

Composição de Leci Brandão, Zé do caroço conta a história de um comunicador negro que foi fundamental na transmissão de notícias na favela, se tornando um símbolo de resistência. Canto das três raças, composta por Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte, é reconhecida como canto de luta da população negra brasileira e foi inicialmente gravada por Clara Nunes. Como o Brasil é o país com maior número de afrodescendentes fora da África, Teresa selecionou um repertório de canções impactantes para o país.