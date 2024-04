Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (17/4)

A luz da alma

Data estelar: Lua cresce em Leão.



A personalidade de nossa humanidade não tem luz própria, é um espelho que reflete aquilo para o qual se orientar, e na maioria dos casos a personalidade se orienta aos ancestrais, porque através da educação e do desenvolvimento psíquico e sociológico ela é feita à imagem e semelhança desses, para dar continuidade ao jogo da civilização, com suas classes sociais definidas e toda a dinâmica que lhe é inerente.



Quando a personalidade decididamente se orienta na direção da alma, do ser interior que tem luz própria, então ela reflete algo novo, e derrama sobre o mundo a percepção de uma civilização possível, e precipita o inevitável conflito com a corrente de personalidades que ainda continua refletindo os ancestrais, e que, não importa quanto barulho faça, refletirá também um dia a luz da alma.



























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os assuntos, pessoas e lugares que outrora serviam para sua alma se sentir em casa, familiarizada e à vontade, mudam muito velozmente e são substituídos por condições no meio das quais você ainda não está à vontade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ainda que você pretenda manter tudo como está, as pessoas não continuarão tratando você do mesmo jeito de sempre, porque diversas mudanças se operaram em você e através de você, e isso ficou evidente. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As ondas do que acontece no mundo afetam diretamente seus interesses e perspectivas, por isso sua alma precisa se lançar ainda mais longe no futuro, apostando em mudanças a longo prazo. Futuro desejável.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Pensar menos em si e mais no que todo mundo tem em comum, esse é o futuro mais desejável e possível para nossa humanidade. O autocentramento egoísta é o mal do mundo, a consciência grupal é a saída. Só ela.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Por mais que você resista e argumente, as coisas estão em franca mudança e não há como deter esse movimento. Mais sábio seria se adaptar ao fluxo da Vida, confiando em que há algo maior em jogo do que seus desejos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Pense longe e para cima, pense além de tudo que se apresenta como obstáculo no mundo imediato, porque ainda que o caminho que conduza a essas situações seja muito longo, você dará os primeiros passos nessa direção.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O que é certo ou errado é independente de suas preferências, porque, veja, na prática ninguém imagina estar do lado errado da história, todas as pessoas, mesmo equivocadas, têm certeza de estarem certas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Se quiser mesmo fazer alguma diferença, você precisa apostar na concórdia e na união colaborativa entre as pessoas, porque todo mundo sabe que a união é imbatível, mas ainda ninguém se atreve a praticar isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Todos os ingredientes de seu destino estão aí, ao alcance de sua mão, mas não vão se combinar sozinhos, esse é seu papel. Faça como um alquimista, investigue e pratique até conseguir os resultados pretendidos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tudo é possível, mas nem tudo seria pertinente, sua alma precisa se adaptar ao que o princípio da realidade permitir, porque as fantasias são ótimas na imaginação, mas custam muito caro as colocar em prática.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Não se trata de chutar o balde do passado e se desfazer de tudo e de todos, porque ainda que essa seja a tentação, se trata de substituir seletivamente o que atrapalha com ações e comportamentos mais pertinentes.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



O cenário se tornou tão complexo que nada do que você aprendeu até aqui se aplica do mesmo jeito que em qualquer outra época de sua vida. É preciso se renovar, abrir a mente para o conhecimento novo disponível.