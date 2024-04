Alane fala sobre eliminação do BBB24: "Não gosto nem de olhar"

Alane foi a última eliminada do BBB 24 com 51,1% dos votos, na noite do domingo (14/4), e compartilhou as experiências dentro do reality no café do programa Mais Você, na manhã desta segunda-feira (15/4). Com a eliminação, a bailarina teve um surto ao vivo e foi amparada pelo apresentador Tadeu Schmidt. Ao ser questionada por Ana Maria Braga sobre a reação ao sair da casa, a bailarina disse que não gosta de relembrar do momento. "Não gosto nem de olhar", disse.

Ao rever as imagens, a sister comentou: “Cem dias confinada, os nossos sentimentos se confundem muito, tudo é muito maior. Eu criei uma expectativa muito grande, eu me cobro muito, eu esperava chegar na final”, disse. A participante ainda comentou que deveria ter sido mais razão do que coração. "Já tinha ido para oito paredões, era o nono. Parece que a gente sente que ia sair, aí me cobrava muito", disse. "Ser eliminada representava o fim do mundo. E eu vi que não, estou descobrindo o mundo”, contou.

Questionada sobre os planos para o futuro, Alane comentou que está solteira e sonha em seguir a carreira de atriz. "Daqui um ano, eu me vejo nos corredores da Globo, decorando papel, lendo um monte de roteiro", contou. "Deito e penso na minha carreira de atriz. Enquanto eu estiver viva quero fazer arte. É meu sonho é a minha carreira de atriz", comentou.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca