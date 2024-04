A série Todo mundo odeia o Chris ficou muito popular no Brasil desde que começou a ser exibida pela TV Record, em 2006. Mas este ano, o ator Vincent Martella, conhecido por interpretar Greg na série, chamou a atenção do Brasil e entrou nos assuntos mais comentados das redes sociais. Isso porque ele compartilhou um registro usando uma camiseta escrita: “Eu sou famoso no Brasil”, e fez com que os fãs brasileiros fizessem um "mutirão" para que Martella "vencesse" Tyler James Williams, ator que interpreta Chris.

Isso porque há alguns anos, Tyler demonstrou irritação com a grande quantidade de comentários em português publicações nas redes sociais. “Esse é um lance deles, inundar sua timeline com português”, disse.

Na época da declaração, ele explicou que não entendia o motivo de receber tantas mensagens com bordões da série em português e chegou a denominar como “spam” tais manifestações. Atualmente, os comentários das fotos dele são limitados a apenas pessoas que ele segue.

Por isso, os fãs brasileiros decidiram exaltar Martella e torná-lo mais seguido do que Tyler nas redes sociais. O ator, ao atingir a marca de 6.2 milhões de seguidores no Instagram, fez com que outros atores norte-americanos de comédias populares no Brasil "disputassem" a atenção dos brasileiros.

Marlon Wayans, famoso por As Branquelas, disse que tem até CPF.

Foi então que Andrew McFarlane, de Eu, a patroa e as crianças, também decidiu entrar na disputa e, mostrou a “tatuagem” em português no pescoço que diz: “Calma, você tem CPF. Eu tenho uma tatuagem em português no pescoço".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Andrew McFarlane (@theandrewmcfarlane)

Outra que resolveu entrar na onda foi Shelby Young, a atriz e dubladora fez uma participação na série Todo mundo odeia o Chris. Em sua conta no TikTok, ela agradeceu ao Brasil por tanto amor.



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes