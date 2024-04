'Assassin’s Creed Mirage' terá teste gratuito até 30 de abril

Para os fãs da saga da irmandade dos assassinos que gostam dos jogos da era PS3 e Xbox 360 e ainda não tiveram a oportunidade de jogar nenhum jogo da franquia da nova geração, a Ubisoft anunciou que Assassin’s Creed Mirage, o mais recente título da saga que traz o gameplay focado nos jogadores que curtiam a experiência clássica do primeiro jogo, estará disponível para um teste gratuito até o dia 30 de abril.

O teste permitirá até duas horas de gameplay gratuito e todo o progresso no jogo durante o período será salvo se o jogador resolver comprar o game depois do teste.

Entre 17 e 25 de abril, outra novidade estará no ar para os jogadores: as edições standard e deluxe de Assassin's Creed Mirage estarão à venda com 40% de desconto na versão para PC, exclusivamente via Ubisoft Connect.

O jogo conta a história de Basim Ibn Ishaq, que já havia aparecido no Valhalla como NPC, e mostra sua iniciação na ordem dos assassinos, vivendo nas sombras da antiga Bagdá. O gameplay do jogo, assim como os primeiros da série, é focado na furtividade e parkour. Além disso, o jogo se passa antes mesmo do primeiro título com Altair voltando aos países do Oriente Médio que deram o pontapé inicial na franquia Assassin 's Creed.



Assassin’s Creed Mirage está disponível para PC, no serviço Ubisoft+, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.