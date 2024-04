Netflix lança teaser de adaptação do clássico 'Cem anos de solidão'

Nesta quarta-feira (17/4), a Netflix divulgou o teaser de Cem anos de solidão, nova série baseada no best-seller de Gabriel Garcia Márquez. A produção é uma adaptação do livro do autor colombiano e terá 16 episódios com previsão de estreia na plataforma ainda este ano.

A narrativa acompanha os primos José Arcádio e Úrsula Iguarán, que se casam contra a vontade dos pais e saem do vilarejo onde moram em busca de um novo lar. O casal funda uma cidade utópica que batiza de Macondo. Anos depois, diversas gerações da família marcarão o futuro dessa cidade mítica, atormentada pela loucura, amores impossíveis, uma guerra sangrenta e o medo de que uma terrível maldição os condene a cem anos de solidão.

Com direção de Laura Mora Ortega e Alex García López, Cem anos de solidão foi filmado totalmente em espanhol, na Colômbia, com o apoio da família do escritor. O elenco conta com Claudio Cataño, Jerónimo Barón, Marco González, Leonardo Soto, Susana Morales, Ella Becerra e Carlos Suaréz. Publicado em 1967, o livro é um dos trabalhos mais emblemáticos de Gabriel García Márquez, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Considerado uma obra-prima da literatura, o romance aclamado já teve mais de 50 milhões de exemplares vendidos e foi traduzido para mais de 40 idiomas.