Projeto apresenta peça teatral gratuita sobre negritude no Gama

O projeto Memórias de Baldwin apresenta o espetáculo Afluentes, nesta quinta-feira (18/4) e na sexta-feira (19/4), às 16h, 19h30 e 20h, no Sesc Gama. O evento busca destacar a pesquisa e obra do renomado escritor negro norte-americano James Baldwin. O espetáculo também será apresentado no dia 4 de maio, às 16h e às 20h, no Jovem Expressão, na Praça do Cidadão, na Ceilândia. A entrada para ambos é gratuita, com retirada de ingressos pelo site da Sympla.

A peça Afluentes traz cinco personagens pretas que abordam questões relacionadas à afetividade, identidade e autoestima, buscando fugir de estereótipos superficiais. Memórias de Baldwin também realizará sessões para estudantes da rede pública do CEM 04 Ceilândia e do CEM 02 do GAMA. A parceria com as escolas visa promover a experiência artística com cerca de 500 alunos do ensino médio e do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) do DF.

James Arthur Baldwin foi um importante ativista pelos direitos civis nos Estados Unidos. Sua obra trabalha temas de identidade, afetividade, relações humanas e vivências LGBTQIA+. O autor, renomado fora do país, é pouco conhecido no Brasil, por isso o foco do projeto é divulgar a sua obra ao público brasileiro. Memórias de Baldwin é promovido pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF) e já foi contemplado pelo Prêmio Sesc Mais Cultura do Sesc DF.