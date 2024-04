Para a comemoração dos 64 anos de Brasília, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) promove uma mostra gratuita de cinema ao ar livre. No sábado (20/4) e no domingo (21/4), o CCBB será palco da mostra Mulheres Mágicas — A reinvenção da bruxa no cinema, com uma vasta programação de cinema, artes visuais, programa educativo, teatro e literatura. O festival também celebra a reabertura do Museu do CCBB após reformas.

No sábado, será exibido o filme japonês de Hayao Miyazaki, O serviço de entregas da Kiki. Na história, a bruxa Kiki supera desafios mágicos na companhia de seu gato preto falante. Ela cria um serviço de correio voador para se integrar à comunidade para a qual acabou de se mudar. É uma adorável releitura dos contos de bruxa, produzido pelo aclamado Studio Ghibli.

No domingo (21/4), o filme escolhido para a exibição foi o primeiro longa em desenho produzido nos Estados Unidos, Branca de Neve e os Sete Anões. O clássico dos estúdios Disney é baseado em um conto dos irmãos Grimm que narra a história da órfã Branca de Neve e a inveja de sua madrasta má, que tenta matá-la envenenada.

Confira a programação completa:

Sábado (20/4)



9h às 21h - Exposição A.R.L. — Vida e Obra — Galeria 1

Exposição Luz Aeterna — Um ensaio sobre o sol - Galerias 02, 04 e Pavilhão de vidro

10h30 - Educativo- Aula aberta: Patrimônio contemporâneo: memória, narrativa e arte - (Cinema) - 60 minutos - Livre

11h - Educativo - Dia Nacional do Livro Infantil, com Íris Borges - (Vão do TAA) - 40 minutos - Livre

15h - Educativo - Dia Nacional do livro infantil, com Solange Cianini - (Vão do TAA) - 40 minutos - Livre

16h30 - Sessão ao ar livre “O serviço de entregas da KIki” - 01h48 - Livre

20:00 - Espetáculo “Fim de Partida” (Teatro) - 135 minutos - 16 ano

20:00 - Sessão do filme “A Praga” (Cinema) - 01h18



Domingo (21/4)





9h às 21h - Exposição A.R.L. — Vida e Obra - Galeria 1

Exposição Luz Aeterna - Um ensaio sobre o sol - Galerias 02, 04 e Pavilhão de vidro

10h30 - Educativo- Aula aberta: Patrimônio contemporâneo: memória, narrativa e arte - (Cinema) - 60 minutos - Livre

11h - Educativo - Dia Nacional do Livro Infantil, com Thelma Braga

(Vão do TAA) - 40 minutos - Livre

15h - Educativo - Dia Nacional do livro infantil, com André Lucio Bento - (Vão do TAA) - 40 minutos - Livre

16h30 - Sessão ao ar livre - Branca de Neve e os sete anões (Cinema) - 01h28 - Livre

18h - Espetáculo Fim de Partida (Teatro) - 135 minutos - 16 anos

A festa ainda vai contar com oficinas gratuitas: Perna de Pau das Antigas, Malabarismo, Circuito Equilíbrio (Corda Bamba e Bola de Equilíbrio), Circuito Retrô, Bolhas de Sabão Gigantes.

Serviço



2ª Mostra Mulheres Mágicas — Reinvenções da bruxa no cinema

Sessões ao ar livre, sábado (20/4) e domingo (21/4), às 16h30, no Jardim do CCBB Brasília (Setor de Clubes Sul - Trecho 2). Entrada franca. Cclassificação indicativa livre.

