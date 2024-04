Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (21/4)

Humanismo

Viver satisfazendo desejos é o vício do autocentramento egoísta, que rege nossa humanidade há tanto tempo que produziu o convencimento de não haver mais nada para experimentar entre o céu e a terra.



Eis, no entanto, que nossa humanidade enxergou algo mais amplo do que o egoísmo e não tem mais como voltar atrás, fingindo não ter percebido o que percebeu, porém, nos encontramos no momento histórico do impasse, em que nossa humanidade repete o mesmo erro de sempre, resistir à transformação de seu modelo egoísta de existir em uma estrutura social pautada pela colaboração e cooperação mutua, que substitui a competição.



Em gerúndio, a cooperação substitui a competição para que, socialmente, o individualismo abra caminho ao humanismo.































< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Apesar de todas as contrariedades, é melhor continuar apostando no futuro e depositando um voto de confiança em que, mesmo não havendo concórdia imediata entre as pessoas necessárias, isso seja apenas uma questão de tempo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que sua alma teme é também aquilo que é objeto de ambição. Essa ambiguidade de sentimentos há de ser levada a sério, porque tende a dominar o cenário por um bom tempo, fortalecendo sua capacidade de fazer escolhas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Não é o fim do mundo, e mesmo que fosse há de se pensar que esse mundo em que existimos merece o fim, porém, não é o fim do mundo. Sua alma está fazendo uma passagem entre o passado e o futuro, isso sim é real.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas que serviram de referência a você até aqui, aquelas chamadas de amigas, começam a mudar e isso é algo definitivo. Novas pessoas, novas referências, novas ideias sendo normalizadas. Melhor assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ter de conviver com o que sua alma antipatiza e não poder fazer nada a respeito é uma situação inconveniente, porém, agora não seria apropriado tampouco você se envolver em conflitos abertos que não levariam a nada.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que o futuro pretendido seja mais distante do que sua alma imaginava, mesmo assim continua valendo a pena você apostar nele e se dedicar com afinco a o aproximar, não importa quanto tempo isso levar. Não importa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Anda tudo mais rápido do que sua alma imaginava, e isso dá um tanto de vertigem, que precisa ser administrada com a maior sabedoria possível, evitando cair na tentação de achar que seja a profecia de tudo dar errado.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Cada passo dado na direção de haver concórdia e harmonia abre as portas de novas complexidades, porque os interesses envolvidos nesta parte do caminho são enormes, e tudo precisa ser administrado com sabedoria.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Será impossível abraçar todas as oportunidades que se apresentam, por isso é imprescindível que sua alma seja o mais seletiva possível, se focando na qualidade das escolhas em vez de só na quantidade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Seria melhor que não houvesse distrações e que sua alma se focasse naquilo que é prioritário fazer, porém, as distrações acontecem e não é necessário você se sentir mal por isso. Há tempo para tudo e para todos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Mais do que força, é preciso astúcia, para conseguir administrar com mínima sabedoria tudo que anda acontecendo, e as portas que se abrem indicando que o futuro deva ser completamente diferente do que você viveu até aqui.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Suas decisões precisam ser pautadas por parâmetros mais elevados do que o medo, porque se o medo tomar as rédeas de sua consciência, você continuará ficando aquém de suas potencialidades. Deixe o medo falando sozinho.