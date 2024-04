Jornada literária anuncia as datas de realização da 17ªedição

A Associação Cultural da Jornada Literária do Distrito Federal iniciou os preparativos da 17ª edição da Jornada Literária. O evento ocorrerá de 3 a 7 de junho, na sede da Jornada no Paranoá, e de 10 a 13 de junho, no Instituto Federal de Brasília (IFB) de São Sebastião. Esta edição reunirá cerca de 5 mil alunos de escolas públicas para conhecer mais livros e participar de debates sobre literatura com 21 autores brasileiros contemporâneos.

O programa nasceu em 2016 como uma ideia do escritor João Bosco Bezerra Bonfim e da jornalista Marilda Bezerra para estimular os jovens a lerem e adquirirem gosto pela literatura. Desde então, a Jornada Literária leva poesia, histórias, álbuns ilustrados, espetáculos literários, debates e conferências para comunidades que normalmente não têm acesso a essa cultura. Mais de 150 mil estudantes e professores já foram beneficiados pelas atividades oferecidas.



Os professores das escolas que se inscreveram passarão por oficinas de formação de mediadores de leitura. Os encontros com os educadores começam este mês e seguem até maio. Como parte do projeto, serão doadas 1.400 obras literárias para cerca de 20 escolas participantes. A iniciativa é realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).