São João do Nordeste começa mais cedo este ano; confira a programação

Está se aproximando uma das épocas mais festivas do país: as festas juninas. Neste ano, a cidade de Caruaru, em Pernambuco, decidiu antecipar o São João do Nordeste para o mês de abril. O evento, chamado São João na Roça, começa nesta sexta-feira (19/4) e vai ocorrer até 29 de junho.

A festa contará com várias atrações musicais, bandeirinhas, fogueira, apresentação de quadrilhas e venda de comidas típicas. A previsão é de que a cidade, conhecida como a "Capital do forró", receba mais de 3,5 milhões de pessoas.

Até 31 de maio, 65 atrações estão previstas, visitando 13 localidades com caminhão-palco. Entre elas, estão trios pé de serra, bacamarteiros, grupos de dança, bandas de pífanos, cantores e grupos de forró, como: Mel com Terra, Trio Nordestino, Assisão e Almir Rouche.

Já na zona urbana, a festa começa em 1º de junho. O palco principal terá apresentações de Flávio José, Santanna, Elba Ramalho, Jorge de Altinho, Dorgival Dantas, Ivete Sangalo, Menos é Mais, Bruno e Marrone, Maiara e Maraisa, Simone Mendes e Henrique e Juliano, dupla que estreia na festa. No palco destinado à cena alternativa, apresentam-se Sandra Sá, Jorge Aragão, Paulo Miklos, Olodum e Edson Gomes.

No primeiro dia, o São João na Roça ocorrerá na comunidade rural de Gonçalvez Ferreira. A festa será animada pelo trio Fole de Ouro, banda Cheiro de Sanfona e o pernambucano de Serra Talhada, Assisão.

No sábado (20/4), o evento será em Malhada de Barreira Queimada. A programação prevê apresentações do Trio Tabajara e os caruaruenses Elifas Júnior e Petrúcio Amorim. A festa começa às 18h30.

O evento deve movimentar as finanças da cidade em mais de R$ 600 milhões. "É um São João ainda mais multicultural, mas sem esquecer suas raízes e suas tradições. Prova disso é a criação de mais dois polos exclusivos para apresentações de bacamarteiros e de bandas de pífanos, que tem raízes históricas e uma ligação muito forte com o povo de Caruaru. Além disso, quase 75% da grade é composta por artistas regionais, valorizando a prata da casa", explica o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro.