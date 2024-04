Gabriel Grossi e Jaques Morelenbaum se unem para recriar peça de Bach

Gabriel Grossi e Jaques Morelenbaum se juntaram para regravação da Aria da Quarta Corda, uma das árias mais conhecidas de Johannes Sebastian Bach. A peça foi recriada com gaita e violoncelo, além de uma gaita-baixo, utilizada pela primeira vez em uma gravação por Gabriel, funcionando como um contrabaixo. Gabriel é um dos maiores harmonicistas brasilieiros, além de compositor e produtor. Jaques é uma referência na música brasileira com o violoncelo, arranjos e composições.

Quando perguntado sobre a ideia inicial, Grossi responde: “Essa composição é como se fosse uma prece. É uma das coisas mais belas que já foram feitas na história da música, além de ser uma matriz. É uma daquelas obras que muito do que veio depois foi inspirado por ela. É uma música que sempre me tocou, de uma forma espiritual mesmo. Tem algumas músicas que sempre tive certeza que queria gravar e essa é uma delas. Eu só não sabia o formato, como fazer, e sinto que acertamos.”

Sobre a parceria com Jaques Morelenbaum, Gabriel diz que o violoncelista é um grande mestre da música e que, quando pensou em gravar a obra, pensou no violoncelista e no modo como ele toca. A junção entre gaita e violoncelo dá um ar de leveza para a regravação.

Questionado sobre a possibilidade de novas regravações, Gabriel diz que tem muita vontade de fazer. "Eu gosto muito de compor, mas o ato de você reconceber uma obra, de recriar composições marcantes é sempre uma diversão maravilhosa para um músico”, garante. A regravação Ária da Quarta Corda já está disponível em todas as plataformas digitais.