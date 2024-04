Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (22/4)

Juntos somos mais

Data estelar: Lua quase Cheia em Libra.



Juntos somos mais, e nossa união não há de ser pautada por sermos contra algo ou alguém que represente o que nos indigna, mas por cooperarmos em prol daquilo que as visões apresentam como futuro digno para a maior quantidade possível de pessoas.



Não há destino maior para nossa humanidade do que a união, e a mais digna indignação há de ser metralhada na direção dos que, intencional ou inconscientemente, semeiam discórdia para que nossa humanidade continue dividida, tendo como única válvula de escape de sua desgraça ser contra algo ou alguém que represente a indignação, mas carente de um objetivo para colocar no lugar daquilo que pretende destruir.



Juntos somos mais, qual é o objetivo que toda nossa humanidade tem em comum e que promoveria essa união surpreendente?































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Preocupações sempre haverá, mas você as precisa dominar da melhor maneira possível, inclusive dando margem para perder o domínio delas, já que têm vida própria e são muito espertas para fugir do seu controle. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É bastante romântico viver se esforçando para que tudo seja como deveria ser, mas as coisas são como são, e isso se reflete com muita clareza e transparência através da dinâmica dos relacionamentos humanos. É como é.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Entre o que você sabe e não pode contar, e o que as pessoas sabem e você ignora, o mundo como hoje o conhecemos já devia ter ido ao espaço há muito tempo. Porém, a inércia ainda domina o ritmo em que tudo anda.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há coisas que estão ao seu alcance, mas há outras que somente podem ser administradas com a ajuda que, graciosamente ou não, as pessoas concedam a você. De toda maneira, considere com atenção a importância do momento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A alegria e bom humor são condições essenciais ao progresso sem, no entanto, isso resultar em você se distrair tanto com o tom de celebração que você acabe perdendo o fio da meada do que ainda precisa ser feito.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Busque as melhores palavras possíveis para comunicar suas intenções, este é um momento em que os resultados dependem da maneira com que você apresentar seus planos às pessoas envolvidas. Comunicação é tudo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nada pode continuar sendo como era, porque você se transformou em outra pessoa diferente, com necessidades que antes não existiam. Abrace essa transição com vigor e transite por entre o céu e a terra com sabedoria.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Os outros são sempre os culpados, e nós sempre estamos do lado certo da história, é assim que nossa humanidade se dedica a pensar na vida, se esquecendo que, para os outros, ela também é outra, e não ela mesma.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem tudo pode ser medido com a régua dos interesses materiais e objetivos, porque as pessoas não são engrenagens a serem manipuladas de acordo com a coreografia dos interesses. Esse movimento nunca dará certo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É impossível simpatizar com todas as pessoas, porque algumas não apenas não se esforçam nesse sentido, senão que também parecem se empenhar em produzir desgosto. Todas, porém, são parte integrante de seu caminho.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As tensões são inevitáveis, e não significam um mau agouro, porque resultam da natureza do momento atual, em que há tanto em jogo, e tantas definições que reestruturam seu futuro, que hoje se decide o amanhã.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os conceitos que serviram, durante muito tempo, para você interpretar a realidade e a natureza dos relacionamentos, ficaram velhos muito rapidamente, porque é com muita velocidade que tudo anda mudando atualmente.