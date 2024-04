BBB 24: Isabelle abre o coração sobre planos de engravidar após reality

Isabelle Nogueira, terceira colocada do BBB 24, abriu o coração sobre seus planos profissionais e pessoais traçados após o reality show da Globo. A cunhã-poranga do Festival de Parintins, que atualmente vive romance com Matteus Amaral, comentou acerca da possibilidade de se tornar mãe pela primeira vez.

Em entrevista ao jornal O Globo, a dançarina declarou sobre as expectativas em torno da maternidade. "Quero muito, mas agora está mais distante ainda. Este ano, não. Vou aproveitar para trabalhar muito. Ano que vem, mais estruturada, quem sabe? Mas eu preciso de um pai, né?", apontou ela.

"Se Deus colocar alguém no meu caminho que seja digno de ser o líder da minha família, para liderar comigo, eu consideraria essa possibilidade", disse Isabelle, que ainda citou Matteus, e como enxergaria ele na função de paternidade.

"Ele está nesta corrida. Ele está no Top 1. Ele é um príncipe. Seria, sim, um bom marido. A gente conversou até sobre filhos lá dentro. Esse povo é emocionado. Ele falou que quer ser pai, eu disse que quero ser mãe. Coisa de adolescente velho. Erámos dois velhos brincando de adolescentes", explicou a ex-BBB, apaixonada.

