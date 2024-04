CBLOL 2024: LOUD conquista tetracampeonato e domina cenário do Lol Brasileiro

A equipe da LOUD venceu a paiN Gaming neste sábado (20/4) e se sagrou Campeã da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) de 2024. Em uma reedição das últimas três finais, o confronto em melhor de cinco partidas (md5) terminou em 3 a 2 para a equipe da LOUD, que se sagrou tetracampeã.

Os dois times buscavam o tetracampeonato, a diferença se dá por conta da dinastia da LOUD com quatro títulos consecutivos do CBLOL, derrotando a paiN em todas as finais. Essa foi a primeira vez na história do campeonato que os mesmos times disputam quatro decisões seguidas. Nos três encontros anteriores, a LOUD havia vencido duas finais por 3 a 0 e uma por 3 a 1.

A partida começou com uma vitória da LOUD, na primeira partida da série melhor de cinco. Em pouco tempo o jogo mudou e os “Tradicionais”, da equipe da paiN, viraram a série e fizeram o 2 a 1. A equipe da LOUD conseguiu o empate e em outra virada cheia de emoções a LOUD conseguiu o título. Essa disputa entre as duas equipes se tornou uma das maiores rivalidades recentes do cenário brasileiro.

Desde 2022 a equipe da LOUD domina o cenário, e emenda o quarto título seguido, ampliando o recorde histórico já conquistado com o tricampeonato. Além dos quatro vices seguidos, a equipe tentava ser campeã sem o atirador brTT. Todos os títulos da paiN tiveram o jogador na line-up. Sem o astro, a paiN foi vice contra a RED Canids no 1º Split de 2022, contra a LOUD no 2º Split de 2022 e nos dos Splits de 2023.

Além do título, o vencedor do 1º Split do CBLOL 2024 garantiu o prêmio de R$ 115 mil e a classificação para o Mid-Season Invitational (MSI), o campeonato internacional de meio de temporada do LoL, que será disputado na China.

O título da LOUD também transformou o topo "Robo", escolhido como melhor jogador da Final, como o maior vencedor isolado do Brasil, com sete títulos de CBLOL.

Equipe da LOUD conquistou o tetracampeonato com "Redbert, "Route", "Tinowns", "Croc" e "Robo" (foto: Reprodução/Twitch CBLOL)

*Estagiário sob supervisão de Thays Martins