Rodrigo Simas desabafa sobre representatividade após assumir ser bissexual

Há um ano, Rodrigo Simas virou assunto nas redes sociais após ter assumido ser um homem bissexual. O ator, no ar no remake da novela Renascer, na Globo, atualmente namora a atriz Agatha Moreira, e comentou sobre os impactos após tornar sua sexualidade publica.

"Me apropriei disso"

Em entrevista ao jornal Extra, o artista avaliou sobre ter se tornado um nome de destaque entre a comunidade LGBTQIAPN+. "Eu me apropriei disso. De alguma forma, fazia parte da comunidade, mas não me sentia assim. Eu não planejei falar sobre o assunto, mas, quando me perguntaram, eu respondi com tranquilidade, porque está tudo bem, eu estou bem comigo mesmo", disse.

"A gente vive numa sociedade que nos pressiona em todos os sentidos. Era muito mais sobre como eu estava me encontrando ou quem eu estava procurando aqui dentro de mim. Não sabia quem eu era, estava me formando ainda", declarou Rodrigo Simas, sincero.

O ator ressaltou sua satisfação com o peso de ser um nome de representatividade. "Fico muito feliz e honrado de representar e dar voz a uma das letras dessa sigla. De certa forma é um alívio poder ser eu mesmo, não precisando me moldar a nada", pontuou Simas.

