‘Renascer’: Globo monta operação para gravar reviravolta inédita de Buba

Buba (Gabriela Medeiros), uma das personagens de destaque de Renascer, atual remake da Globo, ganhará uma reviravolta inédita, diferente da versão original da novela, em 1993, e se reencontrará com os pais pela primeira vez desde a transição de gênero.

Conforme foi adiantado no Observatório dos Famosos, ela terá um rumo inédito, ao receber o incentivo de José Augusto (Renan Monteiro), após a morte trágica de José Venâncio (Rodrigo Simas), com quem ela vivia um romance no folhetim das nove.

De acordo com informações do jornal O Globo, a equipe de Renascer traçou uma operação, e viajará nas próximas semanas para o interior de Minas Gerais, onde rodarão as cenas da reviravolta, marcada pelo reencontro entre a filha e os pais. Os atores que interpretarão os papéis, no entanto, ainda não foram definidos.

Os novos rumos de Buba em Renascer estão traçados para acontecer após o assassinato do seu par romântico, que cairá em uma emboscada feita por Egídio (Vladimir Brichta), e será veiculada no capítulo desta segunda-feira (22/4).

