"Renascer": Morte de José Venâncio será diferente da versão original

O remake de Renascer, escrito por Bruno Luperi e baseado na obra de Benedito Ruy Barbosa, reserva uma reviravolta marcante nos próximos capítulos: a morte de um dos filhos do protagonista José Inocêncio (interpretado por Marcos Palmeira). No caso, José Venâncio, papel desempenhado por Rodrigo Simas, será a vítima desse trágico evento.

A morte do rapaz no remake, entretanto, terá uma abordagem diferente em relação à versão original da novela, que foi ao ar em 1993. De acordo com informações do jornalista Gabriel Menezes, da coluna Play, do jornal O Globo, o episódio contará com mais cenas de ação e momentos de emoção.

Ao contrário do que aconteceu na versão original, Marcos Palmeira também estará presente nas sequências. Após sentir um pressentimento, ele montará a cavalo e seguirá atrás do carro do filho, chegando logo após o jovem ser alvo de uma emboscada planejada por Egídio (Vladimir Brichta).

As filmagens das cenas da morte de Venâncio ocorreram durante a última semana em uma locação fora do Rio de Janeiro, supervisionadas pelo diretor Gustavo Fernández. Essas cenas estão programadas para serem exibidas por volta do capítulo 80.



Como foi a morte de José Venâncio na primeira versão de 'Renascer'?

Em 1993, José Venâncio morreu após ser alvo de tiros disparados por Teodoro, interpretado por Herson Capri na versão original. Ele estava na estrada, vindo do aeroporto em direção à fazenda, acompanhado por João Pedro, vivido por Marcos Palmeira. O vilão os esperava em cima de uma estrutura de madeira à beira da estrada. Um dos tiros atingiu o pneu do carro, fazendo-o parar bruscamente. Desta vez, o veículo irá despencar de uma ribanceira após ser atingido.

A morte do personagem não estava prevista na sinopse da primeira versão de Renascer. Ela foi adicionada após o intérprete, Taumaturgo Ferreira, ter enfrentado problemas com a equipe da novela. Em uma entrevista ao jornal O Globo no ano passado, ele comentou sobre o assunto. O ator mencionou que havia combinado com o diretor para interpretar o personagem sem sotaque, uma vez que Venâncio havia estudado no exterior e era um homem mais refinado. No entanto, a situação não teria sido esclarecida corretamente com todos os envolvidos, resultando em sua saída da novela.

O personagem José Venâncio em 1993 e em 2024 (Fotos: Divulgação/TV Globo)

O post Renascer: Morte de José Venâncio no remake será diferente da versão original foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.